ОТП Банк занял 15 место по прибыли среди российских банков
Согласно рейтингу газеты Коммерсант, ОТП Банк по итогам работы за 9 месяцев текущего года занял 15 место по прибыли, среди российских банков. Чистая прибыль по российским стандартам отчетности на 1 октября 2012 года составила 4,7 млрд рублей.
Российский ОТП Банк так же за 9 месяцев 2012 года оказался самым прибыльным среди всех дочерних банков Группы ОТП, подтвердив свой статус ключевого актива Группы.
Основными драйверами роста стали кредиты в торговых точках, где ОТП Банк устойчиво занимает 2 позицию, кредитные карты и кредиты наличными.
0 комментариев
864 просмотра