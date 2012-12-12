ОТП Банк занял 15 место по прибыли среди российских банков

Согласно рейтингу газеты Коммерсант, ОТП Банк по итогам работы за 9 месяцев текущего года занял 15 место по прибыли, среди российских банков. Чистая прибыль по российским стандартам отчетности на 1 октября 2012 года составила 4,7 млрд рублей.

Российский ОТП Банк так же за 9 месяцев 2012 года оказался самым прибыльным среди всех дочерних банков Группы ОТП, подтвердив свой статус ключевого актива Группы.

Основными драйверами роста стали кредиты в торговых точках, где ОТП Банк устойчиво занимает 2 позицию, кредитные карты и кредиты наличными.



