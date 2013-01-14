Агенство Fitch подтвердило рейтинг ОТП Банка на уровне "ВВ", улучшив прогноз с "негативного" на "стабильный"



Международное рейтинговое агентство Fitch в среду подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОТП Банка, российской "дочки" крупнейшего банка Венгрии OTP Bank, на уровне "BB", при этом прогноз по рейтингу был улучшен до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

Агентство также подтвердило долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне "AA-(rus)", краткосрочный РДЭ - "B", рейтинг поддержки - "3".

Подтверждение рейтингов вызвано, как отмечает Fitch, высокой вероятностью поддержки со стороны венгерского правительства его дочерней структуре. Однако агентство отмечает, что банк вряд ли нуждается в такой поддержке в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Улучшение прогноза отражает стабилизацию макроэкономичексой среды в Венгрии и вызвано в том числе аналогичным действием по отношению к рейтингу Венгрии, прогноз по которому был улучшен в декабре.



