ОТП Банк объявляет о запуске нового продукта - Кредитная карта для Бизнесменов

Вслед за расширением линейки кредитов наличными для индивидуальных предпринимателей, ОТП Банк объявляет о запуске нового продукта «Кредитная карта для Бизнесменов». По словам Елены Леванковой, Начальника управления карточных и сберегательных продуктов ОТП Банка, «многие индивидуальные предприниматели, наверняка, сталкивались с проблемой получения кредитной карты. Банки, подходя к оценке заемщика, как правило, анализируют его бизнес. ОТП Банк предлагает принципиально иной подход: мы кредитуем, не требуя огромного количества документов для оценки бизнеса клиента».

Процентная ставка по «Кредитной карте для Бизнесменов» составляет от 29,9%, кредитный лимит до 150 000 рублей, льготный период по карте равен 55 дней.