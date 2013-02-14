Волонтерская акция в г. Челябинске "За здоровый образ жизни!»

Сотрудники Челябинского филиала ОТП Банка приняли участие в Турнире по хоккею в валенках на Кубок Законодательного Собрания Челябинской области «ИГРАЙ ПО-НАШЕМУ!».

Основная социальная цель – привлечение внимание местного сообщества к здоровому образу жизни, занятиям спортом.

48 команд из Челябинска и области со 2-го февраля по 2 марта скрестят клюшки за главный приз – кубок Законодательного Собрания Челябинской области. В хоккейных баталиях примут участие команды депутатов Законодательного Собрания и Городской Думы, представители бизнеса и общественных организаций, дворовые команды и журналисты. Правила хоккея в валенках почти не отличаются от правил традиционного хоккея. Различие только в том, что – вместо шайбы используется резиновый мяч, а вместо коньков валенки. Все участники турнира получат поощрительные призы.

Пожелаем удачи команде ОТП Банка, заряда позитивными эмоциями и, конечно, побед!!!

