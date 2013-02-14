ОТП Банк выпустил 13-ти миллионную кредитную карту

ОТП Банк эмитировал юбилейную 13-ти миллионную кредитную карту. Причем стоит отметить, что, только за 2012 год банком было выпущено 3,2 миллиона кредитных карт.

Развитию данного направления способствует гибкая продуктовая линейка. Так, например, в начале 2013 года был запущен продукт «Кредитная карта для Бизнесменов», который направлен на привлечение сегмента индивидуальных предпринимателей за счет принципиально нового подхода к оценке заемщика.

Более того, для удобства обслуживания кредитных карт ОТП Банк активно развивает дистанционные каналы - запущен Интернет-банк с активными операциями, а на конец февраля 2013 намечен релиз мобильного банка для платформ Android и IOS.

На сегодняшний день ОТП Банк является одним из лидеров рынка кредитных карт в России. Согласно данным Frank Research Group (на 1 января 2013 года), ОТП Банк занимает 7 место на рынке кредитных карт с долей 4,5%, портфель кредитных карт на конец января 2013 года составляет 35,9 млрд. рублей.



