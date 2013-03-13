По оценке Retail Bank Rank 2012 сайт ОТП Банка занял 7 место



По оценке рейтинга Retail Bank Rank 2012 сайт ОТП Банка занял 7 позицию

По результатам ежегодного исследования корпоративных сайтов, ОТП Банк занимает 7 позицию. Данный рейтинг является отражением эффективности, с которой компании взаимодействуют со своей целевой аудиторией.

В основе экспертной оценки - чек-лист, который включает в себя 453 критерия, среди которых 332 потребительских критерия, 34 критерия для представителей СМИ, 21 критерий для соискателей работы и 66 общих критериев эффективности сайта.

По словам Начальника отдела Интернет-коммуникаций Сергея Василенко, в 2012 году ОТП Банк акцентировал свое внимание на сервисах дистанционного оказания услуг, перенеся в онлайн и упростив операции, которые ранее были доступны клиенту только при посещении офиса, что и позволило ОТП Банку занять высокую позицию в рейтинге.







