Хотелось бы видеть МСС коды по каждой операции по карте (чтобы владельцы карты All Inclusive не загружали лишний раз поддержку банка :D )
Предлагаю ввести подтверждение операций в интернет-банке с помощью одноразовых паролей, высылаемых на привязанный номер мобильного телефона в виде SMS, как сделано в большинстве банков.
В целях безопасности хотелось бы иметь возможность установить лимиты на различные операции прямо в интернет-банке. Например на снятие денег через банкомат, оплату услуг с помощью интернет-эквайринга (ввод номера карты, срока действия, и CVV/CVC кода на сайтах), прокат карты через POS терминал.
Пдф и эксель это хорошо, но жутко отнимает время когда хочешь просто узнать текущие тарифы или архивные. Большие таблицы можно реализовать и через фильтры.
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