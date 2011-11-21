Запустили новую линейку кредитных карт.
Все карты с чипом и обладают необычными тактильными свойствами:
1. PSB-Классика – самая простая, но дающая все необходимые инструменты управления финансами.
2. PSB-Золото Лайт – привилегии золотого пластика по доступной цене (на треть дешевле стандартной золотой карты).
3. PSB-Золото – золотая карта с комплексным решением финансовых задач.
4. PSB-Платинум – платиновая карта, содержащая максимум выгодных финансовых решений.
5. PSB-Приоритет – пакет услуг, предоставляющий индивидуальный подход в обслуживании и банковские услуги премиального уровня.
Основные преимущества новых карт:
- Кредитный лимит до 2000000.
- Возможность оформления бесплатных дополнительных карт при оформлении карт PSB-Золото и выше.
- Серьезная защита - карты оснащены микрочипом и подключены к системе защиты транзакций в интернете 3D-Secure.
- Консьерж-сервис и выделенная телефонная линия круглосуточного обслуживания владельцев премиальных карт.
- Включенные программы «Защита карты» на 75 тысяч рублей и «Защита путешественников» на 50 тысяч долларов в картах PSB-Золото и выше.
Мы кардинально изменили подход к рассмотрению дохода клиентов и можем принять к рассмотрению даже косвенное подтверждение доходов, это может быть:
- справка о доходах,
- загранпаспорт,
- выписка по текущему счету,
- свидетельство о регистрации автомобиля или мотоцикла.
Подробности о картах:
PSB-Классика - http://bit.ly/tRGqY9
PSB-Золото Лайт - http://bit.ly/sbFsbB
PSB-Золото - http://bit.ly/ruZFIe
PSB-Платинум - http://bit.ly/tK3Ojf