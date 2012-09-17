Моё знакомство с "Промсвязьбанком" состоялось 11 февраля 2011 года. В тот период я искал возможность осуществления покупок в зарубежных Интернет-магазинах. По результатам чтения форумов профессиональных шоперов выбирал между Сбербанком, ВТБ 24 и Промсвязьбанком. Посещения первых двух упомянутых банков энтузиазма во мне не вызвало. Наличие огромных очередей и высокой платы за подобные услуги решило исход выбора в пользу "Промсвязьбанка". 50 минут в очереди на прием к консультанту в ВТБ 24 резко контрастировало с отсутствием людей в зале данного кредитного учреждения. Происходило всё вышеупомянутое в г. Старый Оскол Белгородской области. Консультировал меня менеджер по работе с клиентами Мерзликин Виктор Николаевич. Он доступно проинформировал меня о всех особенностях работы с виртуальной картой и Интернет-банкингом. На тот момент опыт работы с банками в Интернете у меня отсутствовал вовсе. И мне можно сказать повезло, что я обратился именно в этот банк и поговорил с грамотным специалистом. Можете себе придставить мою радость при оглашении сотрудником банка отсутствия всяческих платежей за пользование счётом и Интернет-банкингом. Конечно же я тут же открыл счёт и заказал именную виртуальную карту. Через 14 дней сотрудник банка по телефону известил меня о возможности её получения. Меня порадовала предупредительность работников Старооскольского отделения "Промсвязьбанка". Кстати данной картой пользуюсь до сих пор. Буквально сегодня пополнил валютный счёт на 4$ для перевыпуска карты. Именно столько стоит её годовое обслуживание.
В июле 2011 года при очередном посещении офиса банка мне предложили завести по акции пластиковую карту для обслуживания через банкоматы. Я сначала не поверил своим ушам. Карта Visa Gold с бесплатным годовым обслуживанием. Конечно я согласился и стал обзванивать своих друзей, рассказывая об удачном приобретении. Карта была у меня в активном пользовании до июня 2012 года, пока я её не закрыл. Взамен снова взял другую карту с бесплатным обслуживанием, в очередной раз радуясь щедрости банка.
Не могу сказать, что мои отношения с банком всегда складывались столь радужно. Из-за ошибки сотрудницы местного отделения при закрытии моей карты Visa Gold в декабре 2012 года с меня была удержана комиссия в 2500 рублей за пользование данной картой. Я обратился с претензией как в личном кабинете онлайн-сервиса, так и в офис местного отделения. В течение месяца моя претензия была рассмотрена и вопрос об ошибочном списании с моего счёта 2500 рублей был решен в мою пользу. О чём 22 января 2013 года меня известили SMS-сообщением.
Я и дальше планирую пользоваться услугами "Промсвязьбанка". К карте этого банка у меня привязан аккаунт в платежном сервисе PayPal с повышенным лимитом на совершение покупок. Не было случая, ни в России, ни за рубежом, чтобы карту "Промсвязьбанка" не приняли к оплате. Это ли не показатель повышенного доверия?
Успехов Вам и процветания, уважаемые сотрудники "Промсвязьбанка"!
P.S. Сегодня сотрудница банка по секрету сообщила, что местное отделение в ближайшем будущем переедет в новое, более просторное помещение. Так что клиентам будет ещё более удобно.
В июле 2011 года при очередном посещении офиса банка мне предложили завести по акции пластиковую карту для обслуживания через банкоматы. Я сначала не поверил своим ушам. Карта Visa Gold с бесплатным годовым обслуживанием. Конечно я согласился и стал обзванивать своих друзей, рассказывая об удачном приобретении. Карта была у меня в активном пользовании до июня 2012 года, пока я её не закрыл. Взамен снова взял другую карту с бесплатным обслуживанием, в очередной раз радуясь щедрости банка.
Не могу сказать, что мои отношения с банком всегда складывались столь радужно. Из-за ошибки сотрудницы местного отделения при закрытии моей карты Visa Gold в декабре 2012 года с меня была удержана комиссия в 2500 рублей за пользование данной картой. Я обратился с претензией как в личном кабинете онлайн-сервиса, так и в офис местного отделения. В течение месяца моя претензия была рассмотрена и вопрос об ошибочном списании с моего счёта 2500 рублей был решен в мою пользу. О чём 22 января 2013 года меня известили SMS-сообщением.
Я и дальше планирую пользоваться услугами "Промсвязьбанка". К карте этого банка у меня привязан аккаунт в платежном сервисе PayPal с повышенным лимитом на совершение покупок. Не было случая, ни в России, ни за рубежом, чтобы карту "Промсвязьбанка" не приняли к оплате. Это ли не показатель повышенного доверия?
Успехов Вам и процветания, уважаемые сотрудники "Промсвязьбанка"!
P.S. Сегодня сотрудница банка по секрету сообщила, что местное отделение в ближайшем будущем переедет в новое, более просторное помещение. Так что клиентам будет ещё более удобно.
Очень удобный и понятный интернет-банкинг с хорошими возможностями, с его помощью в декабре прошлого открыл депозит «Моя выгода» не вылезая из кровати.
Вообще банком очень доволен и сотрудничество будет более плодотворное если условия по процентам будут лучше! Когда в декабре досрочно погошал потребкредит сотрудница банка сообщает: «Вам одобрен кредит и для получения нужно только заявление написать. Под 22,7% годовы.». К слову сказать я закрывал кредит под 19%, вообщем насмешили и только. Хотя в нашем вялотекущем кризисе ставки будут только рости. Банкоматов в Московской области немного.
Ставлю банку твёрдую 4! Вообще пользуюсь услугами многих банков и этот мне нравится.