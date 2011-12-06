Недавно запустили яркие карты "Хорошее настроение"
В чем суть "Эмоциональной карты", как ее назвал наш сотрудник:
- Карта оформляется за 5 минут (1 визит в офис).
- Никаких проблем при покупках в магазинах, за
границей и в интернете.
- Начисление процентов на деньги, которые лежат
на карте.
- Первый год обслуживания - бесплатно, потом
200 рублей за год.
- Бесплатный интернет-банк.
- Яркий дизайн (можно выбрать один 4 вариантов).
- Скидки по карте в 900 заведениях.
Подробности здесь: http://psb.io/rDhqXo