С 1 декабря мы запустили пилотный проект по внедрению публичных стандартов качества обслуживания клиентов:
• В офисе банка сотрудники должны обратиться к клиенту в течение 3 минут.
• Клиенты с детьми до 7 лет обслуживаются без очереди.
• Время ожидания ответа в контакт-центре составит не более одной минуты.
• Любой отзыв принимается в работу немедленно, обратная связь предоставляется в течение трех рабочих дней.
Подробности на нашем сайте - http://psb.io/s9macR
Будем рады, если вы сможете оценить нововведение и рассказать, как на собственном опыте вам удалось испытать применение новых стандартов. Это можно сделать в разделе "Народный рейтинг" на сайте Banki.ru - http://psb.io/rZuQWg
Поделившись опытом, вы также примете участие в нашем конкурсе на лучший отзыв клиента.
Тех, чей опыт будет нам полезен, мы обязательно отметим!