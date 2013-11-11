Андрей, добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, на электронный адрес complaint@psbank.ru более подробную информацию по данной ситуации, ваши данные (ФИО и дату рождения) и в какой офис вы обращались. Мы хотели бы разобраться в этой ситуации, довести информацию до руководства, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем. В письме напишите, пожалуйста, что писали в разделе "Друзья банков" на сайте банки.ру.
С уважением, Елена Гуреева
ОАО "Промсвязьбанк
Напишите нам, пожалуйста, на электронный адрес complaint@psbank.ru более подробную информацию по данной ситуации, ваши данные (ФИО и дату рождения) и в какой офис вы обращались. Мы хотели бы разобраться в этой ситуации, довести информацию до руководства, чтобы подобные ситуации не повторялись в дальнейшем. В письме напишите, пожалуйста, что писали в разделе "Друзья банков" на сайте банки.ру.
С уважением, Елена Гуреева
ОАО "Промсвязьбанк
В следующем году отправлю заказным письмом с описью вложения.