Друзья, поделитесь своими впечатлениями!Продолжаем традицию проведения ежемесячного конкурса на лучший отзыв вразделе «Народный рейтинг»В этом месяце мы просим вас рассказать о своем опыте обслуживания в офисеБанка, поделиться своими впечатлениями и предложениями по развитию сервисав наших офисах.Конкурс продлиться весь ноябрь, автору самой интересной истории подаримкнигу Стива Возняка и Джины Смит «Неизвестный Стив. История Apple и еесооснователя из первых рук».Ждём Ваши отзывы и пожелания.