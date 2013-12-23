Приближаются долгожданные Новогодние праздники!В преддверии этих событий мы проводим новогодний конкурс на лучшую историюо том, как прошел Ваш 2013 год вместе с ПСБ.Будем ждать ваши отзывы в Народном рейтинге:Автору самого интересного отзыва подарим подарок – ёлочную игрушку ручнойработы.________________Победителем ноябрьского конкурса стал автор отзыва:Приз победителю – книга Стива Возняка и Джины Смит «Неизвестный Стив. История Apple и ее сооснователя из первых рук».