Дорогие друзья!
Пришла долгожданная весна, приближаются майские праздники и сезон отпусков. Расскажите как с помощью банка вы подготовились к будущему отпуску или как банк помог вам беззаботно провести отдых, оперативно и качественно решал вопросы, а может даже выручил вас в трудное время. Поделитесь положительными впечатлениями о качестве обслуживания, использовании продуктов и услуг банка.
Всем участникам конкурса обещаем призы:
· Подарочные карты номиналом 5000 рублей - авторы 10-ти историй, которые будут первыми зачтены модераторами сайта Банки.ру.
· 2000 бонусов в рамках программы PSBonus – авторы остальных зачтенных отзывов, оставленных в период проведения конкурса.
· 1000 бонусов в рамках программы PSBonus – авторы отзывов, оставленных в период проведения конкурса, но не зачтенных модераторами сайта Банки.ру.
Конкурс продлится с 29 апреля до 16 мая (включительно).
С нетерпением ждем ваши истории в Народном рейтинге: http://www.banki.ru/services/responses/bank/promsvyazbank