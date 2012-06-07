Предлагаю перейти на следующую схему льготного периода: по окончании расчётного периода формируется счёт-выписка, в которой указывается остаток задолженности на конец расчётного периода и дата, до которой необходимо погасить эту сумму (дата льготного погашения). При этом в новом расчётном периоде...
Предлагаю дать клиентам возможность делать запрос на увеличение кредитного лимита по карте. Например, предоставив какой-нибудь документ: 2НДФЛ, капия ТК...
Добрый день! Хотелось бы видеть более развёрнутую информацию в интернет-банке информацию по кредитной карте, включая информацию по грейс-периоду и по выполненным операциям.
Почему бы вам не сделать кредитные карты с функцией cash back, ведь возможность "возвращать" на моб. телефон есть возможность, то, я думаю, что и обратно на карту есть возможность сделать и технически и политически? А лучше не сделать, а привязать эту функцию к имеющимся уже у клиентов картам.
C 16.04.2014 г. временно приостановлено обслуживание клиентов в ККО "Уфа Проспект Октября" в связи с аварийной ситуацией в здании, где находится отделение...0 комментариев 1 239 просмотров
"01", "02", "04", "09" и "11" мая 2014 г. отделения "Ренессанс Кредит", за исключением ККО "Балаково"...0 комментариев 1 401 просмотр
Сегодня рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг «Ренессанс Кредит» на уровне «В2». В своем отчете агентство отметило адекватный уровень достаточности...0 комментариев 1 434 просмотра
Друзья, у нас новая рекламная кампания в поддержку нецелевых кредитов. Подробности здесь http://liteurl.ru/5pw0 комментариев 1 118 просмотров
Друзья, после небольшого ремонта наше московское отделение на проспекте Мира снова работает в обычном режиме – с 09.00 до 21.00 в будни и с 10.00 до 17.00 в субботу....0 комментариев 1 234 просмотра