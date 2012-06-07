Принято

Почему бы вам не сделать кредитные карты с функцией cash back, ведь возможность "возвращать" на моб. телефон есть возможность, то, я думаю, что и обратно на карту есть возможность сделать и технически и политически? А лучше не сделать, а привязать эту функцию к имеющимся уже у клиентов картам.