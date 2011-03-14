Дорогие Друзья,
На новом этапе сотрудничества с порталом banki.ru «Ренессанс Кредит» пополнил ряды участников социального сервиса «Друзья Банка».
Мы искренне рады этому событию, ведь этот сервис - максимально простой и удобный способ для содержательного общения клиентов с Банком.
Вы сможете оставить на странице сообщества свои предложения, а также указать на существующие проблемы. Мы вместе с Вами подумаем, какие услуги и сервисы соответствуют Вашему представлению о максимальном уровне комфорта, каким бы Вы хотели видеть наш Банк.
Как Вам известно, мы постоянно работаем над улучшением уровня обслуживания, его качества – в этом нам помогают Ваши отзывы в Народном рейтинге, а так же «Горячая линия» на данном портале и альтернативная форма обратной связи http://www.rencredit.ru/feedback
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Мы уверены, что новый сервис, а точнее возможность предоставления оперативной обратной связи, поможет нам стать еще лучше, совершенней и востребованней для Вас.