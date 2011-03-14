Внимание, лотерея!
С ноября 2010 проводится лотерея среди вкладчиков «Ренессанс Кредит».
Каждый месяц разыгрывается 5 призов по 100 000 рублей среди клиентов, разместивших не менее 100 000 рублей на вкладе/вкладах.
Чем дольше вы храните деньги в Банке, тем больше у вас шансов на выигрыш.
Второй шанс дается редко. Но только не в «Ренессанс Кредит»!
С нами Ваши шансы не сгорают, а суммируются! Все очень просто: не выиграли в этом месяце, значит, в следующем у Вас два билета; если вновь не повезло, то еще через месяц в розыгрыше участвуют уже три Ваших билета и так далее.
Чем дольше храните деньги в «Ренессанс Кредит», получая стабильный и высокий доход, тем выше у Вас вероятность получить приз.
Подробную информацию о лотерее и ее условиях, Вы можете получить на сайте банка: http://www.rencredit.ru/about/news/00247/
или у оператора.