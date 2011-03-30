Транспортная карта "Ренессанс Кредит"

Дорогие Друзья!

Мы рады сообщить Вам о запуске нового продукта – Карты с Транспортным Приложением!



Новая услуга поможет Вам сэкономить время и деньги!



Расскажем немного подробнее:

∙ Вы получите все возможности кредитной карты.

∙ Вы больше не будете тратить время в кассах метрополитена.

∙ Вы сможете сэкономить на стоимости поездок.



Внимание!

Карта с Транспортным приложением позволяет оплачивать проезд только в Московском Метрополитене



Благодаря встроенному бесконтактному чипу проход через турникет осуществляется довольно просто – достаточно приложить Транспортную карту «Ренессанс Кредит» к желтому кругу валидатора.

Транспортная карта «Ренессанс Кредит» позволяет осуществлять оплату проезда в течение всего срока действия банковской карты. Стоимость поездок, совершенных в течение месяца, будет списываться с банковского счета карты в следующем месяце в соответствии с тарифами Метрополитена.

Чем больше поездок совершено в течение месяца, тем меньше стоит для Вас проезд в метро! Количество поездок, оплачиваемых Транспортной картой «Ренессанс Кредит», неограниченно и отсутствует временной интервал между поездками.



Среди дополнительных возможностей, которые станут доступны при использовании данной карты, можем так же выделить:

∙ возможность совершать моментальные платежи (оплата телефона, ЖКХ, телевидения, доступа в Интернет и многое другое) с сайта «Ренессанс Кредит»;

∙ возможность моментального информирования обо всех совершенных операциях по карте в рамках услуги «SMS-оповещение»;

∙ возможность хранения собственных средств на карте и получения 5% годовых на остаток



Внимание!

Карту можно оформить в любом дополнительном офисе Банка в Москве всего за 15 минут!

Ждем Вас!

