Звоните нам через Интернет!
Друзья, мы рады представить Вам нашу новую услугу: Звонок с сайта Банка!
Позвонив на бесплатную* интернет-линию «Ренессанс Кредит», вы сможете получить информацию по карте или кредиту без ожидания в автоматическом режиме, а также консультацию специалиста.
В автоматическом режиме Вам будет доступна информация о:
• Минимальной сумме платежа и сроках оплаты
• Последних 5 транзакциях
• Доступном остатке по карте
• Сумме планового платежа по кредиту
• Сумме досрочного погашения
• Дате и сумме последнего поступившего платежа
• Подключении услуги SMS-оповещения по карте
Для звонка Вам потребуется гарнитура (наушники и микрофон) или ноутбук (большинство моделей уже имеют встроенный микрофон и динамики).
Для совершения звонка Вам также потребуется нажать кнопку «Разрешить» («Allow» ) доступ к вашему микрофону, так как это будет необходимо для совершения звонка.
* — вы платите только за трафик своему интернет-провайдеру. Минута разговора = 450 Кб.
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