Звоните нам через Интернет!

Друзья, мы рады представить Вам нашу новую услугу: Звонок с сайта Банка!



Позвонив на бесплатную* интернет-линию «Ренессанс Кредит», вы сможете получить информацию по карте или кредиту без ожидания в автоматическом режиме, а также консультацию специалиста.

В автоматическом режиме Вам будет доступна информация о:



• Минимальной сумме платежа и сроках оплаты

• Последних 5 транзакциях

• Доступном остатке по карте

• Сумме планового платежа по кредиту

• Сумме досрочного погашения

• Дате и сумме последнего поступившего платежа

• Подключении услуги SMS-оповещения по карте





Для звонка Вам потребуется гарнитура (наушники и микрофон) или ноутбук (большинство моделей уже имеют встроенный микрофон и динамики).

Для совершения звонка Вам также потребуется нажать кнопку «Разрешить» («Allow» ) доступ к вашему микрофону, так как это будет необходимо для совершения звонка.



* — вы платите только за трафик своему интернет-провайдеру. Минута разговора = 450 Кб.