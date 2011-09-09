Друзья,
у меня для Вас отличная новость!
С 15 сентября 2011 года мы планируем повышение процентных ставок по рублевым вкладам:
• основной линейки ( Ренессанс Доходный, Ренессанс Накопительный, Ренессанс Удобный и Квартальная Премия);
• вкладам программы лояльности ( Ренессанс Доходный+, Ренессанс Накопительный+, Ренессанс Удобный+);
• вкладу "Ренессанс Пенсионный".
Ставки будут увеличены на 0,25-1,25% в зависимости от срока и типа вклада.
Максимальная ставка в рублях по вкладам основной линейки составит 9,75% годовых.
Не могу не отметить, что ставка 9,75% будет теперь доступна и по одному из самых востребованных наших депозитных продуктов – вкладу «Ренессанс Накопительный».
Напомню, что помимо неоспоримых преимуществ этого вклада таких, как широкий выбор срока размещения средств, возможность пополнения, наличие «плавающей» процентной ставки, вы так же имеете возможность самостоятельно выбрать способ получения процентов: капитализацию или перечисление на текущий счет!
Ждем Вас в отделениях нашего Банка
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