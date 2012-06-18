НПФ «Европейский пенсионный фонд» и «Ренессанс Кредит» стали партнерами

В рамках партнерского проекта клиенты банка смогут воспользоваться предложением НПФ «Европейский пенсионный фонд» по управлению накопительной частью будущей пенсии. Заключить договор об обязательном пенсионном страховании с Европейским пенсионным фондом теперь можно в отделениях «Ренессанс Кредит» в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Волгограде, Воронеже, Краснодаре, Новороссийске, Ростове-на-Дону и Ставрополе.