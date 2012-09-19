А у нас Акция!!!!



Охват акции - все регионы присутствия банка. По ее условиям первым 30 тыс. клиентов, получившим Прозрачную карту в период с 10 сентября до 10 октября, будет вручен подарок — фирменный чехол «Ренессанс Кредит».

Лицом акции стал знаменитый российский актер Александр Олешко, оценивший преимущества Прозрачной карты в процессе работы над фильмом «Мужчина с гарантией».

Оформить Прозрачную карту можно на сайте банка или в любом его отделении. Решение принимается в течение двух суток. Доставляется карта в удобное для получателя место и время в течение двух недель с момента одобрения. Функционалом карты предусмотрены льготный период (до 55 дней) и Cash Back (от 1% до 10% от суммы покупок). Совершая интернет-покупки с помощью Прозрачной карты в сентябре, вы получите 10% от потраченной суммы обратно на счет[i[*].





[i][*] но не более 1 тыс. руб. в месяц