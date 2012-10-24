Расширение сервиса смс-информирования

Друзья, в целях повышения качества обслуживания клиентов мы расширили функционал сервиса смс-оповещения. Теперь держатели кредитных карт банка будут автоматически получать смс-уведомления в случае отказа в проведении операции по карте.



Причиной отказа может стать неверно введенный пин-код, превышение суммы установленного кредитного лимита или лимита снятия наличных, истечение срока действия карты или отсутствие на счету достаточного количества средств. Смс-сообщение с информацией о времени и месте совершения операции, сумме, а также причине отказа будет направлено клиенту на номер мобильного телефона. Данная услуга является бесплатной.



«Мы расширили сервис смс-информирования об операциях, чтобы дать нашим клиентам дополнительный контроль за своими картами. Эта опция значительно повышает уровень безопасности кредитки и дает уверенность ее владельцу в том, что ни одна операция не будет совершена без его ведома», – отметил Владислав Вербин, вице-президент, директор департамента банковских карт «Ренессанс Кредит».

