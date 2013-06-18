11 новых отделений!



Новые офисы появились в Самаре, Старом Осколе, Череповце, Москве, Уфе, Улан-Удэ, Казани, Екатеринбурге, Мурманске и Майкопе. Теперь сеть дистрибуции банка насчитывает 141 отделение (в том числе 21 офис «легкого» формата без кассового обслуживания) и 36 офисов по работе с партнерами в 61 регионе нашей страны.



Новые отделения расположены по следующим адресам:



• 620014, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 2

• 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 185/47

• 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, д. 2831

• 127055, Москва, ул. Новослободская, 50/1, стр. 2

• 109240, Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 22

• 183032, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 3

• 443115, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, д. 117

• 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, д. 28а

• 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 12а

• 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, Советский р-н, ул. Цюрупы, д. 110

• 162622, Вологодская обл., г. Череповец, проспект Советский, д. 90



В офисе «легкого» формата в Мурманске продаются продукты банка, не требующие совершения кассовых операций: выдаются кредитные карты и оформляются нецелевые кредиты на карты. Также доступны комиссионные продукты: перевод части пенсии в негосударственные пенсионные фонды, подключение к программам страхования партнеров банка. В остальных новых отделениях клиентам доступны все виды услуг «Ренессанс Кредит».



«Мы активно развиваем нашу региональную сеть: усиливаем присутствие в городах, где уже давно работаем, а также осваиваем новые территории. Так, на карте отделений «Ренессанс Кредит» появились четыре новых города: Старый Оскол, Череповец, Мурманск и Майкоп. Были открыты второй по счету офис в Улан-Удэ и пятый в Екатеринбурге. Увеличилось число отделений в Казани, Самаре и Уфе – теперь в каждом городе по четыре офиса. Столичная сеть также пополнилась двумя новыми отделениями. В целом до конца года мы планируем существенно нарастить дистрибутивную сеть банка не только за счет открытия новых точек, но и развития альтернативных каналов продаж», – отметил Олег Скворцов, заместитель председателя правления «Ренессанс Кредит».



Для удобства клиентов обслуживание в новых офисах «Ренессанс Кредит» ведется шесть дней в неделю с 10 до 20 часов в будние дни и с 10 до 17 часов в субботу.

