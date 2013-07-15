Акция!! Акция!! Акция!!

С 15.07 по 31.07.2013г. для держателей карт будет действовать акция «Выплата Cash Back за единовременную покупку по Карте в салонах связи «Связной» с 15 по 31 июля 2013г».



Суть акции: в случае совершения операции по оплате товаров в салонах «Связной» в размере 10 000 руб. и более, за единовременную покупку, клиенту будет выплачен Cash Back в размере 1000 руб. в период с 01 по 09 сентября 2013 года.

В акции будут участвовать все карты, кроме: карт «Кукуруза»; карт, оформленных по Тарифному плану ТП 84, а также карт, оформленных в отделениях Банка в рамках Договора на получение кредита на неотложные нужды



Клиентам участвующим в акции будут отправлены смс-сообщения следующего содержания:

«ИО! Получите 1 000 руб. на счет Вашей карты Ренессанс Кредит за единовременную покупку в сети «Связной» на сумму от 10 000 руб.! Срок акции ограничен: с 15 по 31 июля. КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лиц. Банка России № 3354.»

