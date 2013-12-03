Друзья, а вы смотрели «Большую оперу» – конкурс молодых исполнителей, организованный телеканалом «Россия К»? Наш банк выступил партнером второго сезона проекта, и нам очень понравилось! В течение нескольких месяцев 16 молодых и талантливых вокалистов боролись за победу и звание лучшего. Кто получил первый приз и как проходили съемки «Большой оперы», вы можете посмотреть здесь http://liteurl.ru/1iw
А в новогодние праздники смотрите на канале «Культура» телеверсию гала-концерта, который стал финальным аккордом второго сезона этого удивительного проекта!