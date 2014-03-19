Moody’s подтвердило рейтинг «Ренессанс Кредит» на уровне «B2»

Сегодня рейтинговое агентство Moody’s подтвердило долгосрочный рейтинг «Ренессанс Кредит» на уровне «В2». В своем отчете агентство отметило адекватный уровень достаточности капитала кредитной организации, а также указало на наличие у банка прочного запаса ликвидности, что гарантирует своевременное исполнение взятых им на себя обязательств.



Кроме того, Moody’s высоко оценило региональную диверсификацию бизнеса «Ренессанс Кредит». Банк обладает разветвленной сетью дистрибуции, поддержанию эффективности которой способствует развитие долгосрочных партнерских отношений с крупными розничными сетями и наличие адекватной технологической базы. Агентство также отметило, что «Ренессанс Кредит» в дополнение к физической сети активно использует возможности сферы интернет-кредитования, обладающей значительным потенциалом с точки зрения доступности и довольно низких затрат на новые выдачи.



«Подтверждение нашего рейтинга агентством Moody’s свидетельствует о правильной стратегии развития бизнеса «Ренессанс Кредит», выбранной в соответствии с новыми рыночными условиями. Банк продолжит фокусироваться на операционной эффективности, качестве активов, диверсификации фондирования и каналов привлечения клиентов. Обладая достаточным запасом ликвидности и высокоэффективной сетью дистрибуции, мы нацелены на дальнейший органический рост нашего бизнеса», – прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».



«Подтверждение агентством Moody’s рейтинга «Ренессанс Кредит» говорит о финансовой устойчивости банка, его надежности, кредитоспособности и готовности к выполнению своих обязанностей перед инвесторами и кредиторами. «Ренессанс Кредит» продолжает наращивать объемы бизнеса, успешно адаптируясь к новым рыночным реалиям и сохраняя лидирующие позиции в сегменте потребительского кредитования», – отметил Дмитрий Разумов, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ.

