ККО "Уфа Проспект Октября"

C 16.04.2014 г. временно приостановлено обслуживание клиентов в ККО "Уфа Проспект Октября" в связи с аварийной ситуацией в здании, где находится отделение (отключена электроэнергия). По всем вопросам вы можете обращаться в любой уфимский офис "Ренессанс Кредит".



Если у вас возникнут какие-либо вопросы по вкладам, вы можете обратиться по телефону депозитной линии 8-800-700-04-25.



Информацию по кредитам и кредитным картам можно узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-0-981.



Приносим извинения за доставленные неудобства! О возобновлении деятельности ККО "Уфа Проспект Октября" будет сообщено дополнительно.





update:

Работоспособность отделения восстановлена