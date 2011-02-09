Имеющихся в настоящее время банкоматов очень мало, причём большой процент имеющихся или сломаны, или не работают. Для банка, ориентированного на розничное обслуживание, это не очень хорошо. В идеале хотелось бы иметь банкоматы на станциях метро и/или в крупных торговых сетях типа Лента, Окей и т.п. ...
сейчас, чтобы завести текущий счет, нужно подписывать отдельное заявление/договор, причем даже в отделениях банка менеджеры сами не предлагают это сделать (наоборот - делают круглые глаза - "зачем вам это?"), а уж о точках продаж типа М-Видео даже говорить нечего - там попросту такой...
В качестве альтернативного смс информирования,если его введут,сделать дополнительное бесплатное е мэйл информирование по изменениям в счетах ИБ банка.Те чтобы одновременно приходила смс и емэйл.В теме письма желательно кратко написать в связи с чем пришло письмо,а в письме подробно.Мне на мобильник ...
Предлагаю увеличить лимиты по операциям через интернет-банк, когда плательщик и получатель - одно и тоже физическое лицо. Т.е. совпадает ФИО и ИНН.
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