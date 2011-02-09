Принято

Имеющихся в настоящее время банкоматов очень мало, причём большой процент имеющихся или сломаны, или не работают. Для банка, ориентированного на розничное обслуживание, это не очень хорошо. В идеале хотелось бы иметь банкоматы на станциях метро и/или в крупных торговых сетях типа Лента, Окей и т.п. ...