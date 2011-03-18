Банк "Русский стандарт" и Гослото" проводят совместную акцию

В течение марта - апреля 2011 года клиенты Банка Русский Стандарт могут стать победителями Всероссийской государственной лотереи «Гослото» и пополнить свой счет.



С 1 марта по 1 мая 2011 года «Гослото» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» проводят совместную акцию по предоставлению уникальных подарочных кодов на оплату ставки лотереи «Гослото 5 из 36». Коды выдаются случайным образом и высылаются по СМС любому держателю продукта «Банк в кармане», впервые оплатившему хотя бы одну услугу или товар данной картой, а также новым клиентам, оформившим «Банк в кармане». Тиражи лотереи «Гослото 5 из 36» проводятся ежедневно. Суперприз достигает суммы в несколько миллионов рублей.

«Благодаря совместной акции с «Гослото» Банк Русский Стандарт предоставляет своим клиентам еще одну возможность выиграть приз – достаточно воспользоваться картой «Банк в кармане». Это действительно просто: оформить пакет услуг «Банк в кармане» можно за 10-15 минут в любом офисе или магазине-партнере Банка Русский Стандарт. С помощью своего «Банка в кармане» в магазинах, Интернете и даже через мобильный телефон вы сможете делать покупки, оплачивать телефон или Интернет, погашать кредиты и многое другое, — говорит Директор Департамента розничных продуктов ЗАО «Банк Русский Стандарт» Евгений Лапин. — Это продукт, в котором мы старались объединить все необходимые для повседневной жизни финансовые услуги, создав полноценный «карманный» банк. Принимая участие в совместной акции Банка и «Гослото», вы можете пополнить его на круглую сумму».

«Только представьте, как просто все получается: вы открываете счет, выбираете числа на gosloto.ru, вводите код для оплаты и ждете вечернего тиража. И действительно, может случиться, что вы угадаете все 5 чисел и станете миллионером… просто потому, что открыли счет в банке! — комментирует акцию Коммерческий директор «Гослото» Зоя Гафарова. — Для нас это хороший шанс познакомить с лотереей широкий круг клиентов банка — людей, которые умеют обращаться с деньгами и знают им цену. А для банка получается даже подарок вдвойне: и клиенты довольны, и активы увеличились».

