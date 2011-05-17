Банк Русский Стандарт продолжает расширение сети клиентского обслуживания

11 мая открылись офисы Банка по адресам: Ленинградское ш., д.16А, стр. 1 (офис «Войковский») и улица Валовая, д.8/18 (офис «Павелецкий», Садовое кольцо). Сеть отделений Банка в Москве состоит из 24 офисов.

Новые офисы находится в непосредственной близости от станций метро и работают без выходных с 9 до 21 часа.

Зона самообслуживания, в которой расположены банкоматы и кэш-ин устройства, для удобства клиентов работает 24 часа в сутки. В новом офисе клиенты могут получить кредит или кредитную карту, оплатить задолженность, пополнить или открыть депозит по привлекательным ставкам, оформить «Подарочную карту», «Виртуальную предоплаченную карту», а также многофункциональный финансовый пакет услуг «Банк в кармане», подключить услуги Интернет-Банк, Мобильный Банк и SMS-сервис. Кроме традиционных банковских услуг жители столицы могут оформить в новом офисе страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, а также осуществить денежный перевод.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт состоит из более чем 3700 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, к услугам клиентов Банка - более 150 структурных подразделений Банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов в офисной сети.

