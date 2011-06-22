Банк Русский Стандарт, и крупнейшая социальная сеть страны В Контакте, заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Банк в качестве стратегического эквайрингового партнера социальной сети представил уникальный проект сервиса онлайн-покупок.
С помощью нового сервиса пользователи «В Контакте» получили возможность оплачивать различные игры, приложения, подарки друзьям, а также совершать покупки в интернет-магазинах партнеров сети «В Контакте» с помощью банковских карт международных платежных систем Visa®, MasterCard® и American Express®. Кроме того, внедрение услуги интернет-эквайринга Банком Русский Стандарт дает возможность пользователям сети «В Контакте», имеющим банковскую карту платежной системы American Express®, Visa® или Mastercard®, пополнять свой внутренний рублевый счет «В Контакте», баланс «голосов» и заказывать товары и услуги.
Пользователь сети «В Контакте» может привязать реквизиты своих банковских карт к собственной странице в социальной сети и в дальнейшем не вводить их повторно при совершении онлайн-покупок. При этом процесс подтверждения информации о платежах пользователя проходит несколько степеней проверки. Гарантия безопасности проведения платежей подтверждена сертификатами PCI DSS**: Банк Русский Стандарт и «В контакте» успешно прошли аудит безопасности.
«Интернет-эквайринг - это один из наиболее динамично развивающихся сегментов торгового эквайринга в России и мире. Знания и опыт, накопленные Банком Русский Стандарт в области современных эквайринговых технологий, позволяют нам предлагать партнерам высокотехнологичные индивидуальные решения, максимально отвечающие требованиями их клиентов с точки зрения удобства, качества сервиса, а также безопасности проведения безналичных операций в Интернете. Новый сервис для пользователей сети «В Контакте» - один из наиболее ярких примеров такого сотрудничества», - отмечает Исполнительный Директор по развитию эквайринга и стратегических проектов Банка Русский Стандарт Камаль Буши.
«На сегодняшний день это один из самых выгодных способов пополнения счета во «В Контакте». Пользователи вводят деньги для покупки голосов, использующихся в приложениях и подарках, оплаты рекламы и приобретения товаров в интернет-магазинах, которые подключились к платежной системе «В Контакте», - говорит заместитель генерального директора «В Контакте» Илья Перекопский.
Более подробную информацию Вы сможете узнать на официальном сайте Банка http://www.rsb.ru
или по телефону Call-центра Банка: 8 800 200-6-200 (звонок по России — бесплатный).
*ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289, выдана бессрочно 19 июля 2001 года.
** (PCI DSS)Payment Card Industry Data Security Standard стандарт защиты информации в индустрии платёжных карт
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