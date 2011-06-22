ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»* ТЕПЕРЬ ПРЕДСТАВЛЕН В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ОДНОКЛАССНИКИ»**

Банк Русский Стандарт открыл официальную страницу в социальной сети «Одноклассники» (www.odnoklassniki.ru/group/rsb/). На официальной странице Банка Русский Стандарт любой пользователь социальной сети может узнавать новости и полезную информацию о финансовых рынках, читать материалы о продуктах и услугах Банка Русский Стандарт, получать консультации специалистов Банка и узнавать больше о специальных предложениях для друзей сообщества. В разделах группы также можно просматривать фоторепортажи с мероприятий Банка. За несколько дней со дня запуска группа уже объединила 161 подписчика.

«Страница банка в социальной сети «Одноклассники» – это удобная платформа для общения банка с клиентами. Здесь наши друзья – участники сообщества - могут оперативно получать всю необходимую информацию и консультироваться со специалистами в режиме реального времени. Для нас важно, что это диалог в привычном для пользователя формате, который позволит нам еще больше приблизить современные банковские услуги к текущим потребностям наиболее продвинутых пользователей сети Интернет. В дальнейшем мы планируем расширять наше присутствие в социальных сетях», - говорит Святослав Островский, Директор Департамента банковского бизнеса в области новых технологий ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Банк планирует дальнейшее развитие своего присутствия в социальных сетях. Адрес официальной страницы Банка Русский Стандарт в социальной сети «Одноклассники»: www.odnoklassniki.ru/group/rsb/.

____________________________________________________________ ­



*ЗАО «Банк Русский Стандарт». Генеральная лицензия Банка России № 2289, выдана бессрочно 19 июля 2001 года.



** Проект «Одноклассники», 100% которого принадлежит Mail.Ru Group,— самая известная российская социальная сеть по данным ФОМ. По данным TNS Web Index, месячный охват аудитории сайта в России составляет 18,3 млн. человек. Согласно счетчику статистики LiveInternet, в апреле 2011 г. дневная аудитория сайта превысила 20 млн. уникальных посетителей. Регистрация на сайте бесплатная.

«Одноклассники» — двукратный лауреат Премии Рунета, победитель «Народной десятки» Премии Рунета, лауреат Russian Entertainment Awards, обладатель Гран-при в конкурсе Master of Brandbuilding и Гран-При за «Влияние на офлайн» в профессиональном конкурсе РОТОР. Мобильная версия Одноклассников – двукратный лауреат премии «Золотой Сайт».



