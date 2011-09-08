БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ АНОНСИРУЕТ ЗАПУСК ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ



НОВОЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗГЛАВИЛА ЕЛЕНА КАСЬЯНОВА

ЗАО «Банк Русский Стандарт» анонсирует запуск нового направления работы с частными и корпоративными клиентами – предоставление продуктов и услуг в сфере коллективных инвестиций, индивидуального доверительного управления и брокерского обслуживания. Руководителем нового бизнес-направления Банка и Генеральным директором Управляющей компании «Русский Стандарт» назначена Елена Касьянова.

Елена Касьянова окончила Московский авиационный институт и Финансовую Академию при правительстве РФ по специальности «Банковское и страховое дело», имеет аттестаты ФСФР 1.0 и 5.0. В сфере финансов работает свыше 17 лет. Занимала различные должности в КБ «Российский кредит» и МДМ Банке, где курировала работу подразделения по управлению активами. На протяжении последних 9 лет г-жа Касьянова работала в Банке Москвы, где в должности генерального директора Управляющей компании банка и управляющего директора Департамента доверительного управления с нуля выстроила бизнес по управлению активами для розничных и корпоративных клиентов, отвечала за разработку и продвижение продуктов, а также сопутствующих сервисов.

«ПИФы и доверительное управление органично дополняют уже существующие в Банке и весьма популярные у клиентов классические сберегательные продукты. Для клиентов, ориентированных на более технологичные и активные стратегии в управлении сбережениями, мы готовы предложить не только привлекательные и доступные продукты, но и первоклассную команду управляющих, имеющих опыт и авторитет на рынке», - говорит Председатель Правления ЗАО «Банк Русский Стандарт» Дмитрий Левин.

«Для меня большая честь присоединиться к команде профессионалов одного из наиболее динамичных и успешных розничных банков страны. Развитие массовых доступных многофункциональных инвестиционных продуктов – амбициозная задача, в рамках которой, уверена, удастся не только удовлетворить интерес существующих и завоевать доверие новых клиентов, но и существенно повысить привлекательность коллективных инвестиций в качестве инструмента по управлению личными сбережениями», - говорит Елена Касьянова, Вице-президент - Начальник Управления клиентских инвестиций ЗАО «Банк Русский Стандарт».

