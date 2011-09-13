ЗАО «БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ»* ВНЕДРИЛ ТЕХНОЛОГИЮ 3D SECURE ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ КАРТ



Банк Русский Стандарт продолжает внедрение инновационных сервисов, повышающих безопасность использования банковских карт клиентами. Теперь все данные держателей банковских карт платежных систем VISA® и MasterCard® при оплате товаров и услуг в сети Интернет дополнительно защищены по технологии 3D Secure. Технология защиты данных 3D Secure разработана платежной системой VISA, и используется в сервисе Verified by Visa, а также платежной системой MasterCard в сервисе MasterCard SecureCode. Высокий уровень защиты достигается благодаря проверке Банком подлинности карты и личности ее владельца в режиме реального времени.

При расчетах с использованием технологии 3D Secure после ввода данных карты на сайте Интернет-магазина клиент дополнительно перенаправляется на специальную страницу Банка Русский Стандарт для дополнительного подтверждения платежа. При использовании технологии 3D Secure в первый раз клиенту необходимо зарегистрироваться и предоставить дополнительные данные, подтверждающие личность владельца карты, в дальнейшем – только подтверждать подлинность указанных данных. После регистрации в сервисе 3D-Secure и проверки клиентом информации о текущей покупке, на зарегистрированный в Банке номер мобильного телефона клиента отправляется одноразовый код подтверждения, необходимый для совершения покупки.

Партнером Банка Русский Стандарт по данному проекту является ведущая ИТ-сервисная компания в Северной Европе, предоставляющая услуги в области информационных технологий, - Tieto. Выбранное Банком решение Card Suite полностью соответствует требованиям и стандартам международных платежных систем MasterCard Secure Code и Verified by Visa, а также и стандарту PA DSS, обеспечивая тем самым высокий уровень безопасности и защиту данных от несанкционированного доступа.



*ЗАО «Банк Русский Стандарт» — генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года, выдана бессрочно.



