БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ ОФИС «КРАСНОПРЕСНЕНСКИЙ» В МОСКВЕ



ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 19 сентября в Центральном округе г. Москвы открылся новый операционный офис по адресу: улица Красная Пресня, д.29. Это двадцать седьмой дополнительный офис Банка в столице.

Офис находится в 5-ти минутах ходьбы от станции метро «Улица 1905 года» и работает без выходных с 9 до 21 часа. Зона самообслуживания работает 24 часа. В новом офисе клиенты могут получить кредит или кредитную карту, оплатить задолженность, пополнить или открыть депозит по привлекательным ставкам, оформить «Подарочную карту», «Виртуальную предоплаченную карту», а также многофункциональный финансовый пакет услуг «Банк в кармане», подключить услуги Интернет-Банк, ИнфоМ@il и SMS-сервис. Кроме традиционных банковских услуг жители столицы могут оформить в новом офисе страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети» и «Первая помощь» или оплатить услуги ЖКХ без комиссий.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 3900 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, к услугам клиентов Банка - более 160 структурных подразделений Банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов в офисной сети.

