БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ ОФИС «ПРОФСОЮЗНЫЙ» В МОСКВЕ

ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 14 октября в Юго-Западном Административном округе Москвы открылся новый офис «Профсоюзный» по адресу: Нахимовский проспект, д.42.

Офис находится в шаговой доступности от станции метро «Профсоюзная» и работает без выходных с 9 до 21 часа. Зона самообслуживания работает круглосуточно.

В новом офисе клиенты могут получить кредит или кредитную карту, оплатить задолженность, пополнить или открыть депозит по привлекательным ставкам, оформить «Подарочную карту», а также многофункциональный финансовый пакет услуг «Банк в кармане», подключить услуги Интернет-Банк, ИнфоМ@il и SMS-сервис. Кроме традиционных банковских услуг жители столицы могут оформить в новом офисе страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно Дети» и «Первая помощь» или оплатить услуги ЖКХ без комиссий. Клиентам нового офиса также будет доступно подключение дополнительных услуг: «Интернет-банк»; страхование жизни, здоровья и потери трудоспособности заемщика; бонусная программа Membership Rewards для держателей карт American Express.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 4000 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, к услугам клиентов Банка - более 170 структурных подразделений Банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.

