БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ РАЗЫГРЫВАЕТ ТЫСЯЧИ ПРИЗОВ – ОТ iPOD, iPHONE И iPAD ДО PORSCHE CAYENNE - СРЕДИ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ КАРТ

ЗАО «Банк Русский Стандарт» - лидер рынка кредитных карт – проводит уникальную акцию для держателей кредитных карт Банка. В период с 20 октября по 30 ноября 2011 года при оплате покупок или снятии наличных с помощью кредитной карты клиенты Банка участвуют в розыгрыше нескольких тысяч призов, включая суперприз - роскошный автомобиль Porsche Cayenne®. В акции принимают участие держатели карт Банка Русский Стандарт , в том числе оформившие карты в период проведения акции.

В период проведения акции ежедневно, начиная с 31 октября по 9 декабря 2011 года, будут разыгрываться тысячи призов: mp3-плееры iPod nano®, смартфоны iPhone® 4, планшеты iPad®2 и домашние кинотеатры Sony®, каждую пятницу - главный приз недели – автомобиль Opel Astra®. Суперприз – внедорожник Porsche Cayenne® - будет разыгран 9 декабря 2011 года среди всех клиентов, совершавших транзакции в период проведения акции. Имена победителей будут ежедневно объявляться в прямом эфире утреннего шоу «Русские перцы» радиостанции «Русское Радио», а также публиковаться на официальном сайте Банка: www.rsb.ru.

«Держателями кредитных карт Банка Русский Стандарт стали уже более 25 миллионов человек и нам важно еще раз выразить свою благодарность за сделанный ими выбор. Именно поэтому мы не требуем от клиентов выполнения каких-либо особенных условий - чтобы получить приз, нужно привычно оплачивать своей кредитной картой покупки и снимать наличные в банкоматах», – говорит Селим Эргоз, Исполнительный директор по развитию карточного бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».

Банк Русский Стандарт является лидером рынка кредитных карт в России, выпустив для своих клиентов более 31 миллиона кредитных карт. Банк предлагает более 32 видов банковских карт международных платежных систем VISA®, MasterCard®, American Express®, в том числе уникальные кобренды с ведущими российскими и мировыми авиакомпаниями. Банк является эксклюзивным партнером по выпуску и обслуживанию карт American Express® Centurion line в России, эксклюзивным партнером платежной системы Diners Club International по выпуску и обслуживанию карт на территории Российский Федерации и Украины.

Кредитные карты Банка Русский Стандарт можно оформить в более 170 офисах Банка или оставить заявку на сайте www.rsb.ru. Дополнительную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить по бесплатному телефону 8 800 200 6 208.



