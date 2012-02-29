БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ВРУЧИЛ ПРИЗЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ АКЦИИ «АВТО В КАРМАНЕ»

17 февраля 2012 года в Дополнительном офисе «Юго-Западный» и 24 февраля 2012 года в Дополнительном офисе «Бабушкинский» Банка Русский Стандарт в г. Москве прошли церемонии награждения Супер Победителей акции «Авто в кармане». Акция «Авто в кармане» проводилась Банком в период с 1 ноября по 31 декабря 2011 года и была направлена на повышение лояльности среди держателей карт «Банк в Кармане».

Согласно условиям акции при оплате покупок, услуг, а также при совершении платежей по карте «Банк в кармане» на сумму от 1000 рублей владельцы карт участвовали в розыгрыше одного из множества стильных призов – телефонов и планшетов от компании Samsung, а также претендовали и на суперпризы акции – автомобили Audi A4.

По итогам проведения акции среди участников-держателей карты «Банк в кармане» были определены Супер Победители. Ими стали Василий Аполонец из г. Москвы и Никита Бондаренко из г. Михайловск Ставропольского края, которые получили ключи от автомобилей Audi A4 из рук представителей Банка.

«Банк в кармане» - один из самых популярных на российском рынке финансовых продуктов. За 2 года с момента запуска продукта владельцами карт «Банк в кармане» стали уже более 3 миллионов человек - отмечает Владимир Пышный, Первый Заместитель Председателя Правления Банка Русский Стандарт. - Стать победителем акции «Авто в кармане» мог любой держатель «Банка в кармане», просто оплачивая товары и услуги в магазинах и ресторанах и совершая покупки и платежи через Интернет с помощью своей карты. Поэтому отклик на предложенную Банком акцию и был столь активным!».

«Банк в кармане» оформляется совершенно бесплатно и всего за несколько минут. К услугам владельцев «Банка в кармане» - возможность в удобное время осуществлять бесплатные платежи и переводы без комиссии, получать гарантированно высокий доход 10% годовых на остаток по счету, быстро оформлять в режиме online на специальных условиях моментальные кредиты и выгодные депозиты, удобно и безопасно совершать любые покупки и оплачивать услуги по всему миру, в том числе и через Интернет.

«Банк в кармане» можно оформить в 180 офисах Банка Русский Стандарт, тысячах торговых точек – партнерах Банка по всей стране или оставив заявку на сайте www.rsb.ru. Дополнительную информацию о продуктах и услугах Банка можно получить по бесплатному телефону 8 800 200 6 208.







