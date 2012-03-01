Банк Русский Стандарт открыл новый офис клиентского обслуживания в Ростове-на-Дону

Банк Русский Стандарт продолжает расширять сеть обслуживания клиентов. 1 марта Банк открыл операционный офис в Ростове-на-Дону. Офис расположен в Ленинском районе города по адресу: улица Большая Садовая, номер 64/51, в шаговой доступности от остановки общественного транспорта «Семашко». Это пятый Операционный офис Банка Русский Стандарт в г. Ростов-на-Дону.

Новый офис обслуживает клиентов с понедельника по субботу с 9 до 20 часов. Зона банкоматов и автоматического приема платежей работает 24 часа в сутки.

В новом офисе Банка Русский Стандарт клиенты могут оформить кредит, кредитную карту, оплатить задолженность, открыть или пополнить депозит, оформить продукты: «Банк в кармане», «Подарочная карта», карту для оплаты покупок в интернете «Виртуальная предоплаченная карта». Кроме традиционных банковских услуг жители Ростова-на-Дону смогут оформить в новом офисе популярные страховые продукты «Моя любимая квартира», «Осторожно, Дети!» и «Первая помощь», оплатить услуги ЖКХ без комиссий, осуществить денежный перевод. В новом операционном офисе будет установлен электронный кассир, что позволит сделать обслуживание еще качественней.

В настоящее время сеть клиентского самообслуживания Банка Русский Стандарт включает в себя более 4200 банкоматных, кэш-ин устройств и платежных терминалов, к услугам клиентов Банка - более 180 структурных подразделений Банка по всей России, а также на Украине. Банк планирует активное развитие сети клиентского самообслуживания, в том числе расширение сети платежных терминалов и офисной сети.

