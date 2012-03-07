«БАНК В КАРМАНЕ» ДЛЯ ФИНАЛИСТОК «МИСС РОССИЯ»

Первые красавицы страны стали держателями многофункционального сервиса «Банк в Кармане» Банка Русский Стандарт



3 марта прошел финал национального конкурса красоты «Мисс Россия 2012», который стал юбилейным – конкурсу исполнилось двадцать лет. Генеральным партнером мероприятия по традиции стал ЗАО «Банк Русский Стандарт». Все финалистки конкурса стали держателями универсального платежного инструмента «Банк в кармане» Банка Русский Стандарт. «Банк в кармане» - один из самых популярных продуктов на российском рынке, за два года его держателями стали уже более трех с половиной миллионов человек.

Универсальный финансовый продукт «Банк в кармане» оформляется совершенно бесплатно и всего за несколько минут. К услугам владельцев «Банка в кармане» - возможность в удобное время осуществлять бесплатные платежи и переводы без комиссии, получать гарантированно высокий доход до 10% годовых на остаток по счету, быстро оформлять в режиме on - line на специальных условиях моментальные кредиты и выгодные депозиты, удобно и безопасно совершать любые покупки и оплачивать услуги по всему миру, в том числе и через Интернет.

«Участницы финала конкурса уже не первый год становятся обладательницами многофункциональной карты «Банк в кармане». Девушки ведут активный образ жизни: представляют нашу страну на различных конкурсах, участвуют в мероприятиях и проектах, а «Банк в кармане» предоставляет им самый удобный способ управления своими финансами, причем из любой точки мира», - сказал Владимир Пышный, Первый заместитель Председателя правления ЗАО «Банк Русский Стандарт».

««Банк в кармане» помогает финалисткам конкурса «Мисс Россия» приобщиться к наиболее современным банковскими технологиям, что является очень важным для успешных и современных девушек», - отмечает директор конкурса «Мисс Россия 2012» Лариса Тихонова.

Отборочные туры конкурса «Мисс Россия 2012» проводились в 86 регионах РФ, в кастингах приняли участие более 50 000 участниц. Лишь 50 участниц из различных уголков страны вышли в финал национального конкурса «Мисс Россия», который состоялся 3 марта в концертном зале Барвиха Luxury Village. Победительница конкурса получила главный приз - банковскую карту Imperia Platinum номиналом 100 000 долларов США. Помимо главного приза от генерального партнера конкурса, победительница получила возможность обучения в одном из лучших российских ВУЗов, рекламные контракты с известными компаниями и брендами.

