САМАЯ КРАСИВАЯ ДЕВУШКА РОССИИ СТАЛА ЛИЦОМ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ БАНКА РУССКИЙ СТАНДАРТ

Елизавета Голованова - победительница Национального конкурса красоты «Мисс Россия 2012» - стала лицом рекламной кампании Банка Русский Стандарт. Первыми совместными проектами главной красавицы России и одного из ведущих розничных банков страны стали рекламные кампании «Меньше слов – больше денег!» (услуга кредит наличными) и новой общероссийской стимулирующей акции по кредитным картам «Подарки твоей мечты», в рамках которой можно выиграть квартиру в Москве и множество других призов.

Акция «Подарки твоей мечты» стартовала в апреле 2012 года и охватила все регионы присутствия Банка. Рекламная кампания в поддержку кредитов наличными пройдет в мае-июне 2012 года, основными каналами коммуникации станут пресса, Интернет, а также реклама в метро.

Рекламная кампания «Меньше слов – больше денег!» обыгрывает известную пословицу «Меньше слов – больше дела». Ее задача – донести информацию о том, что по программе кредитования наличных в Банке Русский Стандарт существенно увеличен кредитный лимит, при этом процедура оформления кредита стала еще проще и доступнее - теперь кредит наличными можно получить на сумму до 3 миллионов рублей, процентные ставки снижены, а для подачи заявки необходим минимум документов.

На плакатах акции «Подарки твоей мечты» Мисс Россия можно будет увидеть в образе менеджера Банка Русский Стандарт, демонстрирующего одну из самых популярных кредитных карт у российских клиентов - «Русский Стандарт Голд».

«Этот проект стал для меня первым серьезным опытом в рекламе. Работать было интересно: реклама в итоге должна донести, что кредиты и кредитные карты Банка Русский Стандарт позволяют людям сделать их жизнь комфортнее, дают возможность воплотить мечту. Концепции получились позитивными и яркими – как сам Банк Русский Стандарт, клиентом которого я стала в начале года. Надеюсь, наше сотрудничество продолжится», - комментирует Елизавета Голованова.

