Кредитное Бюро «Русский Стандарт» впервые на рынке представило уникальную ой-лайн услугу получения отчета о кредитной истории для населения

Новая услуга, в рамках которой Кредитное Бюро «Русский Стандарт» предоставляет отчет о кредитной истории для физических лиц - клиентов Банка Русский Стандарт, доступна для всех пользователей системы Интернет-Банк. Впервые в России население получило удобный и быстрый доступ к информации о своей кредитной истории, что позволит частным лицам планировать свои финансовые взаимоотношения с банками, получая более низкие ставки по кредитам и специальные условия обслуживания.



Для получения отчета о своей кредитной истории, клиенту Банка Русский Стандарт достаточно перейти в личный кабинет Кредитного Бюро по ссылке в системе Интернет-Банк «Получить отчет о кредитной истории». Услуга предоставляется в режиме реального времени, также в личном кабинете клиент может бесплатно ознакомиться с предварительной оценкой своей кредитной истории - Кредитным рейтингом заемщика, основанным на информации о наличии или отсутствии текущей и исторической задолженности.



«Кредитное Бюро Русский Стандарт первым на рынке представило потребителям возможность доступно и оперативно проанализировать свою кредитную историю и использовать эту информацию при планировании своих дальнейших взаимоотношений с финансовыми организациями. Работа с физическими лицами - «обучение» клиентов читать, понимать и пользоваться своим кредитным отчетом - одна из приоритетных задач Кредитного Бюро «Русский Стандарт»», - говорит генеральный директор Бюро Анна Сотникова.



Кредитная история - это история финансовых взаимоотношений потребителя с финансовыми институтами, характеризующая исполнение физическим лицом принятых на себя обязательств по кредитным договорам. В состав кредитной истории входит титульная, основная и закрытая части. Титульная часть включает в себя сведения о субъекте кредитной истории - физическом лице и позволяет идентифицировать заемщика. Основная часть включает в себя сведения, относящиеся к кредитным обязательствам физического лица, и содержит информацию о дате выдачи и погашении кредита, его сумме, осуществленных ежемесячных платежах и т.д. Закрытая часть содержит сведения об источнике формирования кредитной истории, а также о пользователе кредитной истории.





