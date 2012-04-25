БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ ОТКРЫЛ ОФИС «ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ» В МОСКВЕ



ЗАО «Банк Русский Стандарт» продолжает расширение сети клиентского обслуживания. 25 апреля в Северо-Западном административном округе Москвы, в районе Щукино открылся новый клиентский офис «Октябрьское поле» по адресу: ул. Маршала Бирюзова, д.18. Офис располагается в шаговой доступности от метро «Октябрьское Поле». Это тридцать третий клиентский офис Банка в столице.

Часы работы офиса: с 9 до 21 часа, без выходных. Зона самообслуживания работает круглосуточно.

