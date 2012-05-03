ОН-ЛАЙН КОНСТРУКТОР ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА КРЕДИТНЫХ КАРТ

Банк Русский Стандарт, лидер российского рынка кредитных карт, представил клиентам новую бесплатную услугу – возможность самостоятельной разработки дизайна кредитной карты в режиме он-лайн. Для разработки собственного дизайна карты клиенту достаточно зайти на сайт Банка www.rsb.ru и при оформлении карты «Русский Стандарт Классик» загрузить собственную фотографию или картинку для своей карты. После загрузки изображения клиенты Банка получают возможность отредактировать внешний вид будущей карты, изменив масштаб и расположение картинки, а также выбрать свое собственное цветовое решение для фона своей будущей карты.

После загрузки изображения клиенту достаточно заполнить небольшую анкету с контактной информацией и отправить изображение на согласование в Банк. На карту можно нанести любое изображение, соответствующее требованиям Банка и платежных систем (ознакомиться с ними можно на сайте Банка). После принятия Банком положительного решения о выпуске кредитной карты, карта с индивидуальным дизайном может быть направлен клиенту курьером или в любое отделение Банка Русский Стандарт.

Возможность создания индивидуального дизайна карт предоставляется для кредитных карт «Русский Стандарт Классик» международных платежных VISA и MasterCard. В 2011 году Банк Русский Стандарт уже предложил своим клиентам альтернативные варианты стандартному дизайну кредитных карт, которые можно выбрать из галереи изображений Банка. Сегодня в галерее представлены 150 изображений в категориях «Узоры и драгоценности», «Природа», «Животные», «Города мира», «Путешествия», «Города России», «Авто-мото», «Спорт», «Подводный мир», «Цветы» и «Фактуры» специально разработанных дизайнерами для размещения на картах.