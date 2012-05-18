Пользователи Webmoney смогут выиграть тысячи призов, выпустив виртуальную предоплаченную карту Банка Русский Стандарт

ЗАО «Банк Русский Стандарт» объявил о старте новой призовой акции для пользователей электронных кошельков WebMoney Keeper, оформляющих Виртуальную предоплаченную карту Банка Русский Стандарт в международной системе он-лайн расчетов WebMoney Transfer. Акция приурочена к годовщине сотрудничества Банка Русский стандарт и Webmoney Transfer.

В период с 15 мая по 15 июня 2012 оформляя Виртуальную предоплаченную карту на сумму от 3 000 рублей в системе Webmoney, пользователи электронных кошельков WebMoney Keeper могут получить от 100 до 300 рублей на номер счета своего мобильного телефона, купон на скидку в онлайн – гипермаркете «Озон» на сумму 300 рублей, а также суперпризы - планшеты Samsung Galaxy Tab 10.1.

Подробная информация об акции приведена на интернет-сайте международной системы он-лайн расчетов WebMoney Transfer.

Виртуальная предоплаченная карта — это полноценная банковская карта международной платежной системы VISA®, не имеющая реального пластикового носителя. Определив лимит Виртуальной предоплаченной карты (в пределах от 100 до 15 000 рублей РФ), уже через несколько минут можно совершать необходимые платежи, используя реквизиты, которые поступят на номер мобильного телефона клиента в виде SMS-сообщения. С использованием реквизитов Виртуальной предоплаченной карты можно оплачивать онлайн-игры, покупать авиабилеты и бронировать гостиницы, рассчитываться за товары и услуги в сети Интернет. Выпуск виртуальных предоплаченных крат возможен в неограниченном количестве.

