БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАРЕЙШЕГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА «ЗОЛОТОЙ САЙТ – 2012»

Банк Русский Стандарт стал победителем XII Всероссийского интернет-конкурса «Золотой сайт – 2012», по результатам которого в число призеров попали сразу два сайта Банка. Победителем в номинации «Промо-сайт» стал сайт кредитной карты Blue от American Express с уникальным набором функций и фантастическим дизайном – www.amexblue.ru. В той же номинации в число призеров попал сайт легендарных кредитных карт Diners Club – www.dinersclubcard.ru.



Победитель в номинации «Промо-сайт» www.amexblue.ru разработан в футуристическом стиле и предоставляет исчерпывающую информацию о возможностях карты Blue от American Express. Основной акцент в информационной структуре сделан на подробном описании кредитной карты, тарифах и условиях ее получения. Удобный интерфейс позволяет посетителю сайта легко разобраться во всех преимуществах использования карты Blue, а в тщательно продуманной зоне развлечений можно найти игры и дополнительные функции для смартфонов и персональных компьютеров.



Сайт www.dinersclubcard.ru, ставший призером в номинации «Промо-сайт», содержит подробную информацию о привилегиях и сервисах легендарных кредитных карт Diners Club, эмитируемых Банком Русский Стандарт. Среди преимуществ Diners Club – бонусная программа, страхование путешественников, туристические и консьерж-услуги. Сайт спроектирован таким образом, чтобы пользователи могли без труда ориентироваться в многочисленных привилегиях, подобрать для себя оптимальный вариант клубной карты и даже «подержать» ее в руках – благодаря интегрированным интерактивным элементам.



Начиная с 1997 года экспертное жюри интернет-конкурса «Золотой сайт» ежегодно определяет, какие веб-страницы являются лучшими на данном этапе развития сайтостроения в России. За это время призерами в различных номинациях стали сайты таких известных российских и зарубежных компаний, как ОАО «Газпром», Panasonic Россия и Microsoft.

