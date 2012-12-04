Банк Русский Стандарт – лучший кредитный банк 2012 года

Банк Русский Стандарт стал лауреатом премии Финансового мира, присваиваемой компаниям и персонам за вклад в развитие финансовой отрасли России, в номинации «Лучший кредитный банк».



Премия Финансового мира является высшим общественным знаком отличия, присуждаемым участникам финансового рынка: коммерческим банкам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям, инвестиционным компаниям, биржам, финансовым компаниям, обучающим компаниям и программам, финансовым интернет-порталам, персонам финансового мира.



Организатор Премии – компания «Финансовый мир» - из года в год продолжает традиции по выявлению самых достойных представителей отрасли.



Лауреатами Премии 2012 года в различных номинациях стали такие известные российские финансовые организации как Сбербанк, Райффайзенбанк, Банк Уралсиб, ИК «ФИНАМ» и QIWI.



Официальными партнерами Премии Финансового мира 2012 выступили РБК Daily, КоммерсантFM, Финансовый диалог и сайт Bankir.ru.