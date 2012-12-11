ФОНД ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ «ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ИНТЕРВАЛА С 12 ПО 25 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА

Завтра, 12 декабря, открывается очередной интервал фонда драгоценных металлов «Екатерина Великая» под управлением УК «Русский Стандарт». Средства фонда инвестируются в драгоценные металлы: золото, платину, палладий и серебро. Портфель фонда придерживается сбалансированной стратегии.

Заявки на покупку паев фонда «Екатерина Великая» принимаются с 12 до 25 декабря включительно*. Приобрести паи фонда можно в любой день недели в более чем 50-ти пунктах приема заявок, открытых в Банке Русский Стандарт. Оплатить покупку паев (при наличии ранее поданной в отделении многоразовой заявки) можно в Интернет-банке Банка Русский Стандарт, в отделении, а также в других банках. Минимальная сумма покупки составляет 1000 рублей, размер максимальной суммы не ограничен. Начисление паев будет осуществлено по единой стоимости пая на дату закрытия интервала - 25 декабря.

Для инвесторов, выбирающих принцип эффективного распределения средств, УК «Русский Стандарт» совместно с Банком Русский Стандарт до 31 декабря предлагает комбинированный вклад «Сказочные инвестиции». Часть средств размещается в депозит с фиксированной доходностью и высокими процентными ставками, а другая часть средств размещается в один из ПИФов под управлением УК «Русский Стандарт». Фонд драгоценных металлов «Екатерина Великая» можно приобрести в рамках комбинированного вклада «Сказочные инвестиции» в период интервала с 12 до 25 декабря. Сумму, срок вклада и долю размещаемых в фонд средств выбирает сам клиент.



Подробная информация о фонде «Екатерина Великая», других фондах и продуктах УК «Русский Стандарт представлена» на сайте www.pif-rs.ru



*скидки и надбавки равны нулю

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ООО «УК «Русский Стандарт», лицензия ФСФР № 21-000-1-00848 от «22» декабря 2011 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Индивидуальный рейтинг надежности «А» - высокая надежность, второй уровень, присвоен НРА 15.10.12.

Правила доверительного управления Интервальным паевым инвестиционным фондом товарного рынка "Екатерина Великая" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам "19" января 2012 г. за № 2304. Правила доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом акций «Петр I» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «26» мая 2011 г. за № 2137-94173190.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в ФЗ от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иных нормативных актах, можно на сайте управляющей компании www.pif-rs.ru, по адресу: 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36, комната № 227, а также по тел.: (495) 287-78-41, (495) 380-11-75.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционного пая следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

