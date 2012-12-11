Банк Русский Стандарт представил уникальную кредитную карту Blue от American Express, сочетающую гибкие финансовые условия, собственную систему скидок и cash-back, комплексную страховую защиту против мошенничества и фантастический дизайн. Выполненная из прозрачного пластика с серебристыми вкраплениями и стильной голограммой в центре, карта Blue от American Express является самой гибкой картой – как с точки зрения дизайна, так и с точки зрения финансовых возможностей и опций.
С картой Blue от American Express любая покупка будет выгодной: при совершении оплаты картой в обычной торговой точке или интернет-магазине процент от потраченной суммы возвращается на счет карты. Держателям такой карты доступны скидки до 30% в лучших магазинах, модных ресторанах, спортивных клубах и центрах отдыха по всему миру с программами American Express Selects и «Клуб скидок», специальные предложения и бонусы при покупке авиабилетов на сайте travel.rsb.ru. Карту можно оформить в рублях, долларах США или евро.
При этом Blue от American Express ещё и защищает ваши деньги: все покупки в интернете по карте застрахованы программой Online Fraud Protection Guarantee. В случае если кто-то использовал вашу карту Blue от American Express после ее утери или кражи, например, пытался снять денежные средства через банкоматы и терминалы, вы получите компенсацию в размере до 10 000 долларов США по каждому случаю. При этом количество выплат в год не ограничено.
Среди прочих преимуществ карты – бесплатные Интернет- и Мобильный банк, круглосуточная служба поддержки, неограниченное количество дополнительных карт к счету, бесплатный первый год обслуживания, льготный период кредитования до 55 дней, широкая сеть приёма и обслуживания карт в банкоматах по всему миру, а также собственный сайт ‒ карта Blue теперь появилась и в сети. В качестве дополнения к официальному сайту American Express www.americanexpress.ru для держателей карт Blue Банк Русский Стандарт разработал специальный сайт ‒ www.amexblue.ru с тщательно продуманной зоной развлечений, где можно найти игры и дополнительные функции для смартфонов.
C 1 декабря 2012 года по 31 января 2013 года Банк проводит уникальную акцию, в рамках которой клиент, оформивший карту Blue от American Express и совершивший каждую пятую покупку на сумму от 1000 рублей с помощью карты Blue, получает MP3 плеер.
В акции также принимают участие держатели карты Blue от American Express, оформившие карту до 1 декабря 2012 года и не совершившие ни одной расходной операции по карте до этой даты .
«Последние 5 лет рынок интернет-торговли развивается стремительно. Наряду с числом пользователей сети интернет растет и число интернет-магазинов. Решению о выпуске карты Blue от American Express послужило стремление удовлетворить потребность клиентов осуществлять выгодные, безопасные покупки в интернете. Карта Blue также предназначена для клиентов, которые планируют свой бюджет и ценят доступность дополнительных преимуществ и lifestyle-сервисов при использовании кредитной карты», – комментирует выпуск нового продукта American Express для клиентов в России Селим Эргоз, Исполнительный Директор Карточного Бизнеса ЗАО «Банк Русский Стандарт».
«Мы рады представить совместно с Банком Русский Стандарт новый для российского рынка продукт – карту Blue от American Express. Мы уверены, что современный дизайн и убедительные преимущества карты Blue будут востребованы российскими потребителями, ориентированными на инновационные продукты, соответствующие их активному образу жизни», – сказала Дебра Дэвис, Старший вице-президент Глобальной сети обслуживания American Express в Европе и странах Дальнего и Ближнего Востока.
Еще больше информации о карте Blue от American Express и других картах Банка Русский Стандарт и American Express можно получить на официальной странице American Express Russia в социальной сети Facebook. Здесь держатели карт могут не только узнать об эксклюзивных предложениях и акциях, но и в режиме онлайн обмениваться опытом, задавать интересующие вопросы, оставлять комментарии с предложениями и пожеланиями относительно качества обслуживания или появления новых услуг. Адрес официальной страницы: http://www.facebook.com/AmericanExpressRussia